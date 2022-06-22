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Факти / Україна

Вагон-ресторан, картини та посуд: суд заарештував майно Медведчука

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Медведчук

Личаківський районний суд Львова заарештував майно нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Таким чином судді задовольнили прохання, подане генеральною прокуроркою 17 червня.

Усе це майно вдалось виявити під час обшуків помешкання Віктора Медведчука, яке правоохоронці провели 7 червня. Так, арешт було накладено на:

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  • 279 картин;
  • 4 статуетки;
  • 10 годинників;
  • 5 чашок;
  • 1 келих;
  • 1 піднос;
  • 2 вази;
  • 1 графин;
  • 2 підставки;
  • 2 срібні підсклянники;
  • 1 чайник;
  • 31 коробку з елементами посуду;
  • залізничний вагон-ресторан з меблями;
  • предмети інтер’єру, а також інший посуд.

Зазначимо, що Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Вікторові Медведчуку. Він перебуватиме за ґратами щонайменше до 9 серпня, поки проводяться слідчі дії.

За даними слідства, Медведчук разом з іншим народним депутатом України від ОПЗЖ та посадовими особами РФ незаконно добували нафту та газ на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим.

Також Медведчука підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ, зборі інформації про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розробці антиукраїнського проєкту Промінь тощо. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.

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