Вагон-ресторан, картини та посуд: суд заарештував майно Медведчука
Личаківський районний суд Львова заарештував майно нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.
Таким чином судді задовольнили прохання, подане генеральною прокуроркою 17 червня.
Усе це майно вдалось виявити під час обшуків помешкання Віктора Медведчука, яке правоохоронці провели 7 червня. Так, арешт було накладено на:
- 279 картин;
- 4 статуетки;
- 10 годинників;
- 5 чашок;
- 1 келих;
- 1 піднос;
- 2 вази;
- 1 графин;
- 2 підставки;
- 2 срібні підсклянники;
- 1 чайник;
- 31 коробку з елементами посуду;
- залізничний вагон-ресторан з меблями;
- предмети інтер’єру, а також інший посуд.
Зазначимо, що Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Вікторові Медведчуку. Він перебуватиме за ґратами щонайменше до 9 серпня, поки проводяться слідчі дії.
За даними слідства, Медведчук разом з іншим народним депутатом України від ОПЗЖ та посадовими особами РФ незаконно добували нафту та газ на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим.
Також Медведчука підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ, зборі інформації про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розробці антиукраїнського проєкту Промінь тощо. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.