Червень, 22 в 16:33

Личаківський районний суд Львова заарештував майно нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Таким чином судді задовольнили прохання, подане генеральною прокуроркою 17 червня.

Усе це майно вдалось виявити під час обшуків помешкання Віктора Медведчука, яке правоохоронці провели 7 червня. Так, арешт було накладено на:

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279 картин;

4 статуетки;

10 годинників;

5 чашок;

1 келих;

1 піднос;

2 вази;

1 графин;

2 підставки;

2 срібні підсклянники;

1 чайник;

31 коробку з елементами посуду;

залізничний вагон-ресторан з меблями;

предмети інтер’єру, а також інший посуд.

Зазначимо, що Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Вікторові Медведчуку. Він перебуватиме за ґратами щонайменше до 9 серпня, поки проводяться слідчі дії.

За даними слідства, Медведчук разом з іншим народним депутатом України від ОПЗЖ та посадовими особами РФ незаконно добували нафту та газ на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим.

Також Медведчука підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ, зборі інформації про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розробці антиукраїнського проєкту Промінь тощо. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.