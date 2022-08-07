Красномовне мовчання: Зеленський дорікнув Amnesty International щодо ситуації на ЗАЕС

Серпень, 06 в 23:47

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що обстріли ЗАЕС – злочин проти права на життя кожної людини, а відсутність повідомлення від Amnesty International про це говорить про “маніпулятивну вибірковість цієї організації”.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 6 серпня.

– Попри те, що російські обстріли атомної станції є одними з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації, – заявив Зеленський.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International викликала скандал своєю доповіддю про війну, розв’язану РФ проти України, в якій говорилося, що ЗСУ, стримуючи вторгнення Росії, нібито наражають громадянське населення на небезпеку.