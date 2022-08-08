Удари РФ по військовому об’єкту на Вінниччині та ЗАЕС: що відбувається на 166-й день війни (онлайн)

У низці українських міст пролунали вибухи. Повідомляють про вибухи у Вінниці, Кропивницькому, Умані та Харкові.

З портів Одеси й Чорноморська вийшли ще чотири кораблі з українським продовольством, що має сумарний вантаж у 170 тис. тонн.

Російські війська знову обстріляли Запорізьку АЕС. Ракети влучили у майданчик біля ядерних відходів.

Окупанти двічі за добу обстріляли Нікопольський район із Градів, пошкоджено насосну станцію, близько 50 будинків та щонайменше двоє людей постраждали.

Amnesty International вибачилась за “страждання та обурення”, спричинені її звітом про те, що українські військові наражають на небезпеку цивільних, але не відмовилась від поданої у ньому інформації.