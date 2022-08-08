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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удари РФ по військовому об’єкту на Вінниччині та ЗАЕС: що відбувається на 166-й день війни (онлайн)

Удари РФ по військовому об’єкту на Вінниччині та ЗАЕС: що відбувається на 166-й день війни (онлайн)

У низці українських міст пролунали вибухи. Повідомляють про вибухи у Вінниці, Кропивницькому, Умані та Харкові.

З портів Одеси й Чорноморська вийшли ще чотири кораблі з українським продовольством, що має сумарний вантаж у 170 тис. тонн.

Російські війська знову обстріляли Запорізьку АЕС. Ракети влучили у майданчик біля ядерних відходів.

Окупанти двічі за добу обстріляли Нікопольський район із Градів, пошкоджено насосну станцію, близько 50 будинків та щонайменше двоє людей постраждали.

Amnesty International вибачилась за “страждання та обурення”, спричинені її звітом про те, що українські військові наражають на небезпеку цивільних, але не відмовилась від поданої у ньому інформації.

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00:33 - 08 серпня

На сайті президента України набрала необхідну кількість голосів петиція про заборону на в’їзд для росіян протягом найближчих 50 років.

Тепер президент Володимир Зеленський має розглянути це звернення.

Автором петиції є Андрій Кузьмін, який зареєстрував своє звернення до президента 23 травня 2022 року. Кузьмін пропонує заборонити в’їжджати росіянам на українські території протягом наступних 50 років. Станом на вечір 7 серпня під петицією підписалось вже понад 25,3 тис. осіб.

– Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв’язала Росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів, – пише Андрій Кузьмін у своєму зверненні.

Автор аргументує заборону на в’їзд для громадян Росії “безпекою кожного українця зараз і в майбутньому”.

Крім того, Андрій Кузьмін пропонує не видавати посвідки росіянам, окрім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні.

ДжерелоОфіс президента

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