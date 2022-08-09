Ракети для HIMARS від США та вибухи у Харкові: що відбувається на 167 добу війни (онлайн)

Збройні сили України придушили спробу наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки у розмірі $1 млрд.

НБУ дозволив банкам встановлювати свій курс купівлі готівкової валюти.

Покупець у Лівані відмовився від українського зерна через затримку термінів доставки на понад п’ять місяців.

США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на потреби держбюджету.

РФ втратила в Україні близько 70-80 тис. військових вбитими та пораненими, повідомив офіційний представник Пентагону.

У Молдові вважають, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об’єктів у країні, як і заяви представників Придністров’я про бажання возз’єднатися з Росією, можуть бути прелюдією до військової операції РФ.

Наступні два місяці можуть вирішити результат війни в Україні, вважає очільник Бюро нацбезпеки Польщі.