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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Ракети для HIMARS від США та вибухи у Харкові: що відбувається на 167 добу війни (онлайн)

Ракети для HIMARS від США та вибухи у Харкові: що відбувається на 167 добу війни (онлайн)

Збройні сили України придушили спробу наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

США виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки у розмірі $1 млрд.

НБУ дозволив банкам встановлювати свій курс купівлі готівкової валюти.

Покупець у Лівані відмовився від українського зерна через затримку термінів доставки на понад п’ять місяців.

США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на потреби держбюджету.

РФ втратила в Україні близько 70-80 тис. військових вбитими та пораненими, повідомив офіційний представник Пентагону.

У Молдові вважають, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об’єктів у країні, як і заяви представників Придністров’я про бажання возз’єднатися з Росією, можуть бути прелюдією до військової операції РФ.

Наступні два місяці можуть вирішити результат війни в Україні, вважає очільник Бюро нацбезпеки Польщі.

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00:43 - 09 серпня

Звіт Amnesty International про українську армію та фільм телеканалу CBS News нібито продаж західної зброї завдали несправедливого інформаційного удару по Україні, але жодним чином не вплинули на постачання зброї та не підірвали високий рівень довіри між Україною та партнерами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Фото: МЗС України

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00:25 - 09 серпня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема, за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

– США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із замороженими конфліктами. Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити, – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС, а також ядерного терору Росії.

Фото: Офіс президента

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00:19 - 09 серпня

Наступні два місяці можуть вирішити результат повномасштабної війни в Україні, розпочатої країною-агресором Росією. Про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох.

Фото: Генштаб ЗСУ

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