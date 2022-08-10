Серпень, 09 в 21:05

Мінцифри знову звернулося до компанії Meta, бо соцмережа Instagram заблокувала акаунт Асоціації родин захисників Азовсталі.

Про це на своєму Telegram каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Сьогодні отримав звернення від Асоціації захисників Азовсталі про блокування акаунта в Instagram. Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку, – написав він.

Федоров повідомив, що крім звернення в Meta направили листи щодо голови Асоціації захисників Азовсталі та п’яти інших сторінок, пов’язаних з діяльністю Азова, які зараз теж заблоковані.

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– Сторінки українських захисників не мають блокуватися. Чекаємо на оперативну реакцію команди Meta. Сподіваємося, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та розв’язати проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні, – написав він.

У травні Михайло Федоров повідомляв, що після переговорів з президентом Meta з глобальних питань сторони дійшли до згоди, що контент, пов’язаний з полком Азов, буде куди менше блокуватись в Facebook та Instagram.

Наприкінці липня Мінцифри також надсилало лист до Meta про розблокування українських блогерів через дописи про війну.

Джерело: FEDOROV