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Факты / Украина

Минцифры обратилось в Meta из-за блокировки аккаунта семей защитников Азовстали

Илья Нежигай, редактор ленты
Михайло Федоров

Минцифры снова обратилось в компанию Meta, потому что соцсеть Instagram заблокировала аккаунт Ассоциации семей защитников Азовстали.

Об этом сообщил на своем Telegram канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Сегодня получил обращение от Ассоциации защитников Азовстали о блокировке аккаунта в Instagram. Наша команда уже обратилась с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу, – написал он.

Федоров сообщил, что помимо обращения в Meta направили письма главе Ассоциации защитников Азовстали и пяти других страниц, связанных с деятельностью Азова, которые сейчас тоже заблокированы.

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– Страницы украинских защитников не должны блокироваться. Ждем оперативной реакции команды Meta. Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей. Мир должен знать правду о войне в Украине, – написал он.

В мае Михаил Федоров сообщал, что после переговоров с президентом Meta по глобальным вопросам стороны пришли к согласию, что контент, связанный с полком Азов, будет гораздо меньше блокироваться в Facebook и Instagram.

В конце июля Минцифры также писало письмо в Meta о разблокировании украинских блоггеров из-за сообщений о войне.

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Источник: FEDOROV

Источник: УНИАН
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