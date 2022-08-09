РФ за місяць просунулася в бік Бахмута лише на 10 км – британська розвідка
Упродовж місяця для Росії найуспішнішою віссю на Донбасі був Бахмутський напрямок.
Однак під час наступу на Бахмут армії РФ за 30 днів вдалось просунутися лише на 10 км, заявили 9 серпня в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
– На інших ділянках фронту на Донбасі, куди Росія намагалася прорватися протягом місяця, її війська не подолали більше ніж 3 км.
Майже напевно можна стверджувати, що це значно менше, ніж планувала РФ, – зазначають в оборонному відомстві.
У британській розвідці певні: попри інтенсивне застосування артилерії в цих районах, Росії не вдалось залучити достатньо боєздатної піхоти, щоб успіхи були більш значними.
Росія продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області, додають в оборонному відомстві, навіть незважаючи на те, що протягом вихідних зосереджувала зусилля на зміцненні оборони на Півдні України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.
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Джерело: Ministry of Defence