РФ за місяць просунулася в бік Бахмута лише на 10 км – британська розвідка

Серпень, 09 в 11:51

Упродовж місяця для Росії найуспішнішою віссю на Донбасі був Бахмутський напрямок.

Однак під час наступу на Бахмут армії РФ за 30 днів вдалось просунутися лише на 10 км, заявили 9 серпня в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

– На інших ділянках фронту на Донбасі, куди Росія намагалася прорватися протягом місяця, її війська не подолали більше ніж 3 км. Майже напевно можна стверджувати, що це значно менше, ніж планувала РФ, – зазначають в оборонному відомстві.

У британській розвідці певні: попри інтенсивне застосування артилерії в цих районах, Росії не вдалось залучити достатньо боєздатної піхоти, щоб успіхи були більш значними.

Зараз дивляться

Росія продовжує атакувати українські позиції в Донецькій області, додають в оборонному відомстві, навіть незважаючи на те, що протягом вихідних зосереджувала зусилля на зміцненні оборони на Півдні України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence