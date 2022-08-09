Август, 09 в 11:51

В течение месяца для России наиболее успешной осью на Донбассе было Бахмутское направление.

Однако во время наступления на Бахмут армии РФ за 30 дней удалось продвинуться всего на 10 км, заявили 9 августа в разведке Министерства обороны Великобритании.

– На других участках фронта на Донбассе, куда Россия пыталась прорваться в течение месяца, ее войска не преодолели более 3 км. Почти наверняка можно утверждать, что это гораздо меньше, чем планировала РФ, – отмечают в оборонном ведомстве.

В британской разведке уверены: несмотря на интенсивное применение артиллерии в этих районах, России не удалось привлечь достаточно боеспособной пехоты, чтобы успехи были более значительными.

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Источник: Ministry of Defence