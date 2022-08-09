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Факты / Украина

РФ за месяц продвинулась в сторону Бахмута всего на 10 км – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ за месяц продвинулась в сторону Бахмута всего на 10 км – британская разведка
Фото: Генштаб ВСУ

В течение месяца для России наиболее успешной осью на Донбассе было Бахмутское направление.

Однако во время наступления на Бахмут армии РФ за 30 дней удалось продвинуться всего на 10 км, заявили 9 августа в разведке Министерства обороны Великобритании.

– На других участках фронта на Донбассе, куда Россия пыталась прорваться в течение месяца, ее войска не преодолели более 3 км.

Почти наверняка можно утверждать, что это гораздо меньше, чем планировала РФ, – отмечают в оборонном ведомстве.

В британской разведке уверены: несмотря на интенсивное применение артиллерии в этих районах, России не удалось привлечь достаточно боеспособной пехоты, чтобы успехи были более значительными.

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Россия продолжает атаковать украинские позиции в Донецкой области, добавляют в оборонном ведомстве, даже несмотря на то, что в течение выходных сосредотачивала усилия на укреплении обороны на Юге Украины.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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