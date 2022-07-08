Липень, 08 в 14:27

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що до кінця 2022 року можна завершити військові дії на території нашої держави.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN, відповідаючи на запитання, чи може війна припинитися до кінця року.

Президент також назвав умови, від яких залежить припинення бойових дій.

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– Все залежить від нас, від вас і від того, хто зверху… Якщо наша держава буде об’єднана так, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів вчасно. І якщо удача і Бог будуть на нашому боці, ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, що можемо завершити військову частину цієї війни, – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, якщо Україна буде сильною, то настане момент, коли Росії доведеться сісти за стіл переговорів.

– Вони будуть бачити об’єднаний світ довкола України, міцність України і перемогу України на тих чи інших напрямах або операціях. Якщо це буде – це буде дуже міцна позиція, з якою можна буде вже говорити. А говорити – це в будь-якому разі фінальна стадія війни, – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна боротиметься за кожен клаптик своєї землі. Водночас деякі території, швидше за все, доведеться повертати дипломатичним шляхом.

– Ми будемо боротися за кожен клаптик нашої території. Ми, може, одразу все не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви, для цього нам потрібно бути технічно забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпеченими, ми будемо деокуповувати наші території. Але деякі території нашої землі, напевно, хотілося б у це вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях – менше жертв, але це більше часу. Може бути й так, – розповів президент.

Нещодавно Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн Великої сімки (G7) повідомив, що хоче, аби розв’язана Росією повномасштабна війна в Україні завершилася до зими. Він закликав надати додаткову допомогу нашій державі, щоб можна було завершити війну до кінця цього року.

Водночас колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Годжес вважає, що до кінця року ЗСУ зможуть відкинути російські війська до лінії фронту станом на 23 лютого.