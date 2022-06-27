Червень, 27 в 13:45

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби розв’язана Росією повномасштабна війна в Україні завершилася до зими, тобто – до завершення 2022 року.

Як інформують західні ЗМІ, про це український лідер повідомив під час звернення до лідерів Великої сімки (G7), які зібралися на саміт у Німеччині. Зеленський виступав перед ними за допомогою відеозв’язку.

– Два дипломати Євросоюзу повідосили, що він сказав світовим лідерам, що хоче покласти край війні до кінця цього року, до настання зими, – цитує заяву британський телеканал Sky News.

Схожі повідомлення з посиланням на європейських чиновників оприлюднила й низка інших західних ЗМІ.

Зараз дивляться

Згідно з їх інформацією, президент України також закликав лідерів Великої сімки надати нашій державі додаткову допомогу, щоб можна було закінчити війну до настання зими.

Є інформація, що Зеленський просив надати системи протиповітряної оборони для захисту України.

Звертаючись до лідерів США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії, український лідер також попросив запровадити додаткові санкції проти Росії, а також надати нашій державі гарантії безпеки.

Повідомляється, що Зеленський також закликав допомогти експортувати зерно з України. Крім того, під час виступу глава держави підняв тему допомоги у післявоєнному відновленні України.

Наразі в Офісі президента не публікували звернення Володимира Зеленського до лідерів G7.

Напередодні західні ЗМІ інформували, що лідери G7 планують закріпити зобов’язання надавати Україні безстрокову підтримку для захисту від вторгнення РФ. Таку заяву планується оприлюднити в підсумковому комюніке саміту.

Крім того, з’являлися повідомлення, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує закликати Францію та Німеччину надати більше важкого озброєння для України.