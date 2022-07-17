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Факти / Світ

Українські військові почали вчитися управлінню зенітними установками Gepard у Німеччині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
танк Gepard
Фото: Getty Images

У Німеччині розпочалося тренування українських військових на самохідних зенітних установках Gepard, які мають бути передані на озброєння ЗСУ.

Навчання проходять на полігонах Збройних Сил ФРН у Шлезвіг-Гольштейн. За даними видання RND, зараз там перебувають не менше 100 українських військових.

Крім навчання з використання самохідних зеніток Gepard, українські солдати пройдуть й артилерійську підготовку. Водночас Бундесвер офіційно не підтверджував інформацію про тренування.

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– Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там, в районі Балтійського моря, зручно тренуватися на стрільбищах, – відзначив член Бундестагу Східного Гольштейну та експерт із оборони Інго Гадехенс.

Нагадаємо, що Німеччина обіцяє передати Україні нову партію зброї. Зокрема, 30 зенітних танків Gepard, 54 бронетранспортери M113, три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 тощо.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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