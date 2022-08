Повномасштабна війна на території України входить у нову фазу, під час якої найтяжчі бої відбуватимуться на півдні нашої держави.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 August 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 6, 2022