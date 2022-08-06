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Факти / Україна

Війна в Україні входить у нову фазу, найважчі бої перемістяться на Південь – розвідка Британії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Війна в Україні входить у нову фазу, найважчі бої перемістяться на Південь – розвідка Британії
Фото: Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна на території України входить у нову фазу, під час якої найтяжчі бої відбуватимуться на півдні нашої держави.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– Війна Росії проти України ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно до річки Дніпро, – наголошується в повідомленні.

У розвідці уточнили, що РФ продовжує переміщувати довгі колони військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння з українського Донбасу на південний захід нашої держави.

Крім того, є дані про переміщення озброєння з тимчасово захоплених рашистами міст Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а також із материкової частини Росії через Керченський міст до окупованого Криму.

– Російські сили майже напевно концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу, – заявили в розвідці.

В окупований Крим були перекинуті батальйонно-тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1 000 осіб. У розвідці зазначають, що вони “майже напевно” використовуватимуться для посилення російських військ на Херсонщині. Зокрема, одна з батальйонних груп прибула до Криму 2 серпня.

Зараз відбувається передислокація БТГ зі Східного військового округу РФ.

– Найімовірніше, найближчими днями їх відправлять до Херсонської області, – вважають у розвідці.

Водночас українська армія зараз зосереджує свої зусилля на ударах по мостах, складах боєприпасів та залізничному сполученні в південних областях України. Зазначені цілі охоплюють стратегічно важливу залізничну гілку, яка з’єднує Херсон із Кримом.

Тим самим Збройні сили України хочуть порушити та заблокувати логістичні шляхи забезпечення військ РФ. Удари по складах, мостах та залізничних вузлах не дозволять окупантам поповнювати свої запаси.

Згідно з інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, ймовірно, починають перехоплювати стратегічну ініціативу у війні та змушують росіян перерозподіляти сили у відповідь на український контрнаступ.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

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