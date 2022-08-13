Серпень, 13 в 14:31

На 171-шу добу повномасштабної війни російські військові атакують українські населені пункти та позиції ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 13.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках особливих змін Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував.

Під вогнем ворожої ствольної артилерії перебували території поблизу Сеньківки й Грем’яча Чернігівської області та Басівки й Кіндратівки Сумської області.

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На Харківському напрямку ворог гатив із танків, ствольної та реактивної артилерії по обʼєктах у районах Харкова, Удів, Дементіївки, Руських Тишків, Черкаських Тишків, Великих Проходів, Прудянки, Протопопівки, Петрівки, Старого Салтова, Верхнього Салтова, Мосьпанового та Коробочкиного.

Авіацію росіяни застосували поблизу Старого Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного.

Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.

На Краматорському напрямку армія РФ відкривала вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки.

Наступальними та штурмовими діями російські підрозділи намагалися просунутися в бік Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки та Миколаївки – Виїмки.

13 серпня тривають бої на напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка.

На Бахмутському напрямку артилерія й танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого.

Авіаудари Генштаб ЗСУ зафіксував неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Невдалими для армії Росії були штурмові дії в бік Покровського – Бахмута, Відродження – Вершини, Вуглегірської ТЕС – Зайцевого.

Зі ствольної та реактивної артилерії російські загарбники обстрілювали райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка й Новобахмутівка на Авдіївському напрямку.

Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки.

ЗСУ відкинули окупантів назад під час наступальних боїв на напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка.

На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бої досі тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції зі ствольної, реактивної артилерії й танків у районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дрожнянка та Новоданилівка.

Завдали росіяни авіаудару в районі Новосілки.

Українські військові успішно зупинили ворожий наступ на напрямку Сторожове – Новосілка.

Відійшли росіяни і після спроб вести наступальний бій на ділянці фронту Сухий Ставок – Лозове на Південнобузькому напрямку.

Танки й артилерію застосували окупанти для обстрілів районів Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів, а авіацію – для ударів по району поблизу Осокорівки та Андріївки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Втрати РФ 13 серпня 2022

особового складу – близько 43 400 (+200),

танків ‒ 1 856 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7),

артилерійських систем – 978 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 261,

засобів протиповітряної оборони – 136,

літаків – 233,

гелікоптерів – 193,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),

крилатих ракет – 187 (+2),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15),

спеціальної техніки – 91 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.