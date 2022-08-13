Август, 13 в 14:31

На 171-е сутки полномасштабной войны российские военные атакуют украинские населенные пункты и позиции ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 13.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях особых изменений Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.

Под огнем вражеской ствольной артиллерии находились территории вблизи Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

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На Харьковском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии по объектам в районах Харькова, Удов, Дементиевки, Русских Тишков, Черкасских Тишков, Великих Проходов, Прудянки, Протопоповки, Петровки, Старого Салтова, Верхнего Салтова, Мосьпаново.

Авиацию россияне применили вблизи Старого Салтова и Мосьпаново.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дибровного, Мазановки и Богородичного.

Вражеская авиация снова действовала у Залимана.

На Краматорском направлении армия РФ открывала огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями российские подразделения пытались продвинуться в сторону Лисичанского НПЗ – Ивано-Дарьевки и Николаевки – Выемки.

13 августа продолжаются бои в направлении Спорного – Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздоловки, Яковлевки, Вершины и Зайцево.

Авиаудары Генштаб ВСУ зафиксировал неподалеку от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцево, Бахмута и Соледара.

Неудачными для армии России были штурмовые действия в сторону Покровского – Бахмута, Видродження – Вершины, Углегорской ТЭС – Зайцево.

Из ствольной и реактивной артиллерии российские захватчики обстреливали районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка на Авдеевском направлении.

Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

ВСУ отбросили оккупантов назад во время наступательных боев на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка.

На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь бои до сих пор продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Зализничное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселки.

Нанесли россияне авиаудар в районе Новоселки.

Украинские военные успешно остановили вражеское наступление на направлении Сторожевого – Новоселки.

Отошли россияне и после попыток вести наступательный бой на участке фронта Сухой Ставок – Лозовое на Южнобужском направлении.

Танки и артиллерию применили оккупанты для обстрелов районов Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов, а авиацию – для ударов по району вблизи Осокоровки и Андреевки.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Потери РФ 13 августа 2022 года

личного состава – около 43 400 (+200),

танков ‒ 1 856 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7),

артиллерийских систем – 978 (+3),

реактивных систем залпового огня – 261,

средств противовоздушной обороны – 136,

самолетов – 233,

вертолетов – 193,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 779 (+1),

крылатых ракет – 187 (+2),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15),

специальной техники – 91 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.