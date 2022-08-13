Карта боевых действий на 13.08.2022 – ситуация на фронте
На 171-е сутки полномасштабной войны российские военные атакуют украинские населенные пункты и позиции ВСУ.
Карта боевых действий в Украине на 13.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях особых изменений Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.
Под огнем вражеской ствольной артиллерии находились территории вблизи Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.
На Харьковском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии по объектам в районах Харькова, Удов, Дементиевки, Русских Тишков, Черкасских Тишков, Великих Проходов, Прудянки, Протопоповки, Петровки, Старого Салтова, Верхнего Салтова, Мосьпаново.
Авиацию россияне применили вблизи Старого Салтова и Мосьпаново.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дибровного, Мазановки и Богородичного.
Вражеская авиация снова действовала у Залимана.
На Краматорском направлении армия РФ открывала огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.
Наступательными и штурмовыми действиями российские подразделения пытались продвинуться в сторону Лисичанского НПЗ – Ивано-Дарьевки и Николаевки – Выемки.
13 августа продолжаются бои в направлении Спорного – Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздоловки, Яковлевки, Вершины и Зайцево.
Авиаудары Генштаб ВСУ зафиксировал неподалеку от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцево, Бахмута и Соледара.
Неудачными для армии России были штурмовые действия в сторону Покровского – Бахмута, Видродження – Вершины, Углегорской ТЭС – Зайцево.
Из ствольной и реактивной артиллерии российские захватчики обстреливали районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка на Авдеевском направлении.
Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.
ВСУ отбросили оккупантов назад во время наступательных боев на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка.
На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь бои до сих пор продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Зализничное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселки.
Нанесли россияне авиаудар в районе Новоселки.
Украинские военные успешно остановили вражеское наступление на направлении Сторожевого – Новоселки.
Отошли россияне и после попыток вести наступательный бой на участке фронта Сухой Ставок – Лозовое на Южнобужском направлении.
Танки и артиллерию применили оккупанты для обстрелов районов Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов, а авиацию – для ударов по району вблизи Осокоровки и Андреевки.
В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
Потери РФ 13 августа 2022 года
- личного состава – около 43 400 (+200),
- танков ‒ 1 856 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 4 115 (+7),
- артиллерийских систем – 978 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 261,
- средств противовоздушной обороны – 136,
- самолетов – 233,
- вертолетов – 193,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 779 (+1),
- крылатых ракет – 187 (+2),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 (+15),
- специальной техники – 91 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 171-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.