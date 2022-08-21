Серпень, 21 в 12:00

Росія спробує 23 серпня і на День Незалежності України 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки українських міст. Київ, безумовно, буде в цьому переліку.

Про це в ефірі телемарафону ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку повідомив радник голови Офісу президента Михайло Пододяк.

– Ви ж пам’ятаєте ці “потужні” промови росіян про те, що через три дні вони йтимуть маршем Хрещатиком в Києві і покажуть, чому “русскій мір” набагато сильніший, ніж Україна. Але за півроку війни “русскій мір” довів, що РФ абсолютно програє за всіма цивілізаційними нормативами Україні. Тому росіяни захочуть отримати компенсацію за ці півроку, за те, що їх принизили, за спекотний сезон в Криму і за стійкість, яку демонструє Україна, – пояснив він.

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