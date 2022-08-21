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Факти / Україна

Київ у списку: Подоляк прогнозує обстріли українських міст на День Незалежності

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Київ у списку: Подоляк прогнозує обстріли українських міст на День Незалежності
Фото: Depositphotos

Росія спробує 23 серпня і на День Незалежності України 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки українських міст. Київ, безумовно, буде в цьому переліку.

Про це в ефірі телемарафону ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карпяку повідомив радник голови Офісу президента Михайло Пододяк.

– Ви ж памятаєте ці “потужні” промови росіян про те, що через три дні вони йтимуть маршем Хрещатиком в Києві і покажуть, чому “русскій мір” набагато сильніший, ніж Україна. Але за півроку війни “русскій мір” довів, що РФ абсолютно програє за всіма цивілізаційними нормативами Україні.

Тому росіяни захочуть отримати компенсацію за ці півроку, за те, що їх принизили, за спекотний сезон в Криму і за стійкість, яку демонструє Україна, – пояснив він.

Зараз дивляться

Михайло Подоляк закликав українців зважати на повітряні тривоги, берегти себе і спускатися за необхідності в укриття.

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