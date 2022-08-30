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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріли ЗАЕС і контрнаступ ЗСУ на Півдні: що відбувається на 188 добу війни (онлайн)

Обстріли ЗАЕС і контрнаступ ЗСУ на Півдні: що відбувається на 188 добу війни (онлайн)

ЗСУ пішли в контрнаступ на Півдні України. Мешканцям Херсонщини радять зробити запаси їжі, води та медикаментів.

Окупанти обстріляли Миколаїв 12 ракетами: 24 поранених, двоє людей загинуло.

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Місія МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі має прибути цього тижня.

Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму: виділять близько $200 млн.

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МЗС України викликало посла Туреччини через ймовірне перевезення Босфором С-300 з Сирії до Росії.

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Європейський Союз планує організувати навчальну місію для українських солдатів.

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00:48 - 30 серпня

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи у Кривому Розі.

– Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові. Стисло скажу – все нормально. Панічні повідомлення в соцмережах про пожежі, скупчення машин швидкої допомоги не відповідають дійсності, – розповів він.

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00:36 - 30 серпня

У Російській Федерації прогриміли вибухи у Бєлгородській області. За даними Telegram-каналів, було чути щонайменше два потужних вибухи.

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00:34 - 30 серпня

Російським військовим час тікати з України або здаватися в полон, якщо окупанти хочуть вижити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи, бо це війна. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати.

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00:33 - 30 серпня

Ймовірність перекидання третього армійського корпусу Росії, який складається з 15 тис. військових, на Херсонський напрямок невелика.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, третій армійський корпус, який нещодавно сформувала Росія, вже знаходиться на території України. Але він не повідомив його місце розташування.

Бої за Херсон

Фото: Факти ICTV

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00:16 - 30 серпня

Незалежно від масштабу та розмаху, контрнаступ Збройних сил України на Півдні вже вплинув на військовий потенціал російської армії. Про це заявив координатор із комунікацій Ради національної безпеки та представник Державного департаменту США Джон Кірбі.

– Росіянам довелося витягнути ресурси зі Сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше наступати на Півдні. Їм довелося скоротити певні підрозділи в певних районах на Донбасі, щоб відповісти на загрозу контрнаступу, – зазначив Кірбі.

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