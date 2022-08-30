– Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові. Стисло скажу – все нормально. Панічні повідомлення в соцмережах про пожежі, скупчення машин швидкої допомоги не відповідають дійсності, – розповів він.
– Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи, бо це війна. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, третій армійський корпус, який нещодавно сформувала Росія, вже знаходиться на території України. Але він не повідомив його місце розташування.
Незалежно від масштабу та розмаху, контрнаступ Збройних сил України на Півдні вже вплинув на військовий потенціал російської армії. Про це заявив координатор із комунікацій Ради національної безпеки та представник Державного департаменту США Джон Кірбі.
– Росіянам довелося витягнути ресурси зі Сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше наступати на Півдні. Їм довелося скоротити певні підрозділи в певних районах на Донбасі, щоб відповісти на загрозу контрнаступу, – зазначив Кірбі.