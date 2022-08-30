Обстріли ЗАЕС і контрнаступ ЗСУ на Півдні: що відбувається на 188 добу війни (онлайн)

ЗСУ пішли в контрнаступ на Півдні України. Мешканцям Херсонщини радять зробити запаси їжі, води та медикаментів.

Окупанти обстріляли Миколаїв 12 ракетами: 24 поранених, двоє людей загинуло.

Росія підтвердила смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова на Херсонщині.

Переговори щодо членства України в ЄС можуть початися у 2023 році, заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Місія МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі має прибути цього тижня.

Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму: виділять близько $200 млн.

Швеція виділяє новий пакет оборонної допомоги Україні на $100 млн.

МЗС України викликало посла Туреччини через ймовірне перевезення Босфором С-300 з Сирії до Росії.

Росіяни викрали з власних будинків декількох вчителів в Енергодарі, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Європейський Союз планує організувати навчальну місію для українських солдатів.