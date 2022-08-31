Росіяни хочуть укріпити оборону Криму москвичами, пітерцями і строковиками – ГУР

Серпень, 31 в 12:09

Російські війська мають наміри укріпити оборону тимчасово окупованого Криму москвичами, пітерцями та солдатами строкової служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, військові комісаріати вже навіть Московської та Ленінградської областей, зокрема, Москви та Санкт-Петербургу, отримали вказівки про масовий призов на військову службу місцевих жителів.

Українські розвідники дізналися, що російська армія планує призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями комплектувати військові частини РФ у Криму.

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Щоб поповнити військові частини та посилити оборону окупантів у Криму, командувач Південного військового округу РФ Олександр Дворніков, якого знають за позивним Сирійський м’ясник, вирішив відправити на територію півострова 1,2 тис. солдатів-строковиків.

Зараз на території Криму не відбуваються бойові дії, тому цим військовим російське командування не пропонує підписувати контракт. У ГУР зазначили, що це може свідчити про економію грошей та небажання виплачувати всі визначені законодавством РФ надбавки.