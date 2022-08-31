Демілітаризація ЗАЕС має стати головним результатом роботи місії МАГАТЕ – Енергоатом

Серпень, 31 в 14:26

Запорізька АЕС має бути демілітаризована та повернена під повний контроль України за результатами роботи місії МАГАТЕ. Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

— Персонал Енергоатому і Запорізької атомної електростанції підтримують місію та докладуть усіх зусиль, щоб не дати рашистам приховати факти ядерного тероризму й порушення ядерної безпеки на найбільшій в Європі АЕС. Тим паче, що вже зафіксовано достатньо фактів злочинних дій російських військових, і приховати їх не вийде, – йдеться у повідомленні Енергоатому.

В Енергоатомі наголошують, що за результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС та Енергодару має бути демілітаризована, а російські війська й техніка повинні покинути територію станції, так само як і працівники Росатому.

Сама ж Запорізька АЕС має повернутися під повний контроль України.

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Місія МАГАТЕ на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва 30 серпня напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

Під час зустрічі з Гроссі Зеленський закликав місію МАГАТЕ зробити все, щоб уникнути загрози світового масштабу.

Найбільша атомна станція в Європі – ЗАЕС – з 4 березня захоплена російськими військовими, які відтоді розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію, наражаючи на ядерну катастрофу світ.

Джерело: Енергоатом