Складна ситуація на ЗАЕС та вибухи у Криму: що відбувається на 195 добу війни (онлайн)

Глава Херсонської облради підтвердив звільнення Високопілля, де російські окупанти кинули свою військову техніку і зброю.

Російські війська відключили Каховську ГЕС, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок ворожого ракетного удару знищено великі запаси пального у Криворізькому районі. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з’ясовується.

Знищено склад РФ, де окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Умань очікує на приїзд до 10 тис. хасидів. СБУ вже проводить антитерористичні заходи в місті та попереджає про можливі провокації РФ.

Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу за допомогою ЗАЕС, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Україні вже нарахували $326 млрд прямої шкоди від масштабної воєнної агресії Росії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, також є перспектива нових поставок важкого озброєння з Німеччини.