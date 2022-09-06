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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Складна ситуація на ЗАЕС та вибухи у Криму: що відбувається на 195 добу війни (онлайн)

Складна ситуація на ЗАЕС та вибухи у Криму: що відбувається на 195 добу війни (онлайн)

Глава Херсонської облради підтвердив звільнення Високопілля, де російські окупанти кинули свою військову техніку і зброю.

Російські війська відключили Каховську ГЕС, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок ворожого ракетного удару знищено великі запаси пального у Криворізькому районі. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з’ясовується.

Знищено склад РФ, де окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Умань очікує на приїзд до 10 тис. хасидів. СБУ вже проводить антитерористичні заходи в місті та попереджає про можливі провокації РФ.

Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу за допомогою ЗАЕС, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Україні вже нарахували $326 млрд прямої шкоди від масштабної воєнної агресії Росії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, також є перспектива нових поставок важкого озброєння з Німеччини.

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00:36 - 06 вересня

Том Купер, австрійський військовий аналітик, який спеціалізується на історії бойової авіації, розповів про успішний наступ ЗСУ у Херсонській області.

За словами Купера, Збройні сили України ведуть успішний наступ на Херсонському напрямку, попри гучні заяви російської пропаганди та їхніх західних поплічників.

Фото: Getty Images

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