МАГАТЕ підтвердило розміщення Росією військової техніки на ЗАЕС

Вересень, 06 в 18:54

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт щодо свого візиту на Запорізьку АЕС, де зокрема підтвердило наявність на станції російської військової техніки.

Зокрема, РФ розмістила “військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2”.

У звіті фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС “усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання”, а також вимагають створити належні робочі умови для персоналу.

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Крім того, представники МАГАТЕ зафіксували присутність експертної групи Росатому, яка, за словами російської сторони, “надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС”.

– МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу Росатому може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень, – йдеться у звіті.

Також додається, що присутність росіян на ЗАЕС має негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в “надзвичайно стресових умовах”.

У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна “згода всіх відповідних сторін”.

Фото: МАГАТЕ