МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на ЗАЕС: основні висновки

В опублікованій доповіді МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС повідомляється, що є нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії.

Також наголошується, що необхідна домовленість усіх сторін щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути ушкоджень.

Крім того, зазначається, що обстріл станції та її околиць потрібно припинити для підтримки фізичної цілісності АЕС.

New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022