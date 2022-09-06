МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на ЗАЕС: основні висновки

Вересень, 06 в 17:46

В опублікованій доповіді МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС повідомляється, що є нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії.

Також наголошується, що необхідна домовленість усіх сторін щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути ушкоджень.

Крім того, зазначається, що обстріл станції та її околиць потрібно припинити для підтримки фізичної цілісності АЕС.

Зараз дивляться

New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

https://t.co/Qy45ajMcxE pic.twitter.com/BnrxBscYSS — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022

Основні висновки:

Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об’єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами.

Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.

Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об’єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.

МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони та безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.

Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.

Ukraine 2ndsummaryreport Sept2022 by on Scribd

Нагадаємо, що Росія 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня військові РФ підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.

У четвер, 1 вересня, місія МАГАТЕ відвідала з візитом Запорізьку АЕС у тимчасово окупованому російськими агресорами Енергодарі. Відвідування відбулося на фоні погіршення ситуації з безпекою на станції. Окупанти влаштовували постійні провокації з обстрілами об’єкта, у кожному випадку звинувачуючи Україну.

Вчора, 5 вересня, на станції залишились лише чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ.

Фото: Rafael MarianoGrossi