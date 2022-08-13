Серпень, 13 в 9:50

Прагнення України повернути захоплені росіянами території зрозумілі. Але до кінця року не варто очікувати на вирішальний перелом ситуації на Півдні, хоча контратаки і контрнаступи можуть бути.

Таку думку висловив голова військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. Він закликав з обережністю ставитися до бінарного ходу мислення – про те, що одна зі сторін виграє або програє, – або ж вважати, що ситуація патова.

Британський генерал нагадав, що Росія намагається всіма способами залучити додаткові сили після значних втрат. Він звернув увагу на те, що росіяни вимушені перекидати частину своїх військ з Донбасу на Південь, оскільки відчувають значний тиск з боку Збройних сил України у Херсонській області.

Зараз дивляться

Загалом британський генерал вважає, що потрібно готуватися до тривалого конфлікту. На його думку, ні Росія, ні Україна цього року, найімовірніше, не зможуть досягнути якогось визначального воєнного успіху.

Говорячи про ризики застосування Росією ядерної зброї, Джим Хокенхалл пояснив, що вважає це малоймовірним найближчим часом.

Але він наголосив, що ймовірність використання ядерної зброї може змінитися, якщо зміниться динаміка на полі бою. Однак британська розвідка стежить за цим дуже, дуже уважно.

Також очільник військової розвідки Великої Британії назвав низку проблем, з якими зіткнулася російська армія після повномасштабного вторгнення в Україну.

Так, за його словами, на провали окупантів вплинули поганий рівень підготовки російського командування та логістичні проблеми.

Крім того, британський генерал відзначив негативний вплив політичного втручання у дії російської армії як на стратегічному, так і на тактичному рівнях. Він був здивований відсутністю довіри між політичним та військовим класом Росії.