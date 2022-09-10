Вересень, 10 в 18:48

Міністр оборони Олексій Резніков поінформував про ключові підсумки п’ятої зустрічі Контактної групи з оборони України (Рамштайну-5), яка відбулася 8 вересня в Німеччині.

Розгорнутий коментар очільник Міноборони оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Резніков назвав переговори “насиченими і плідними”.

У зустрічі взяли участь міністри оборони та голови генеральних штабів з понад 50 країн світу. Від України, окрім Резнікова, були присутні заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк та представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький.

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Окремі переговори відбулися з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, очільником Міноборони Великої Британії Беном Воллесом та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Ключовою темою переговорів були актуальні потреби української армії для перемоги над військами РФ. За словами Резнікова, під час Рамштайну-5 було закріплено курс на довгострокову підтримку України.

– Це дуже важка битва, вона – на нашій землі, ми несемо болючі втрати. Але ціна поразки – знищення України та українського народу. Головне. Під час Рамштайну партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме – до перемоги України, – наголосив Резніков.

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Серед ключових підсумків Рамштайну-5 міністр оборони виділив:

1. Одним із найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО/ПРО). Чітке бачення щодо цього сформовано завдяки досвіду Повітряних Сил ЗСУ.

2. Підготовка українських бійців на території країн-партнерів.

– Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад, – уточнив Резніков.

Наразі діє програма підготовки українських воїнів, започаткована Великою Британією, до якої приєдналися Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. В рамках програми будуть підготовлені 30 тис. військовослужбовців, які повернуться до України повністю готові до бою. Як зазначив Резніков, така кількість воїнів – це кістяк мінімум 6 бригад.

Крім того, з’явилася можливість підготовки військових ЗСУ на полігонах у Польщі.

Під час Рамштайну-5 обговорювалася можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах Україну. І цю пропозицію підтримала Словаччина.

– Паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу. Ми вже внесли конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом нашої армії. Тоді ці центри будуть працювати в інтересах всієї Європи, – уточнив очільник Міноборони.

3. Було оголошено про новий пакет військової допомоги від США на $675 млн, який, серед іншого, містить боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS.

4. НАТО організує тренінги NSPA для фахівців Агентства оборонних закупівель Міноборони України. За словами Резнікова, це ще один крок, який де-факто наблизить нашу країну до Альянсу. NSPA – це Агенція НАТО з підтримки та постачання, головна логістична організація Альянсу.

5. Зусилля з активізації роботи оборонної індустрії. Йдеться про інвестиції у військово-промисловий комплекс для поповнення власних резервів країн-союзників та системної підтримки України.

– Активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі. Скільки б РФ не зігнала невмотивованих погано озброєних зграй злочинців, їх зустрінуть навчені та забезпечені сучасними системами українські війська, – наголосив Резніков.

За словами міністра, під час Рамштайну-5 “приємно здивувала Словенія”. Ця країна запропонувала “потужну допомогу”, яка посилить ЗСУ на полі бою “саме в той момент, коли потрібно”. Проте деталей Резніков не озвучив.

Крім того, він анонсував “сюрпризи” вже найближчим часом.

– Розраховую на просування кількох проєктів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом. Готуємо деякі сюрпризи, – написав міністр.

Резніков також поінформував, що країни-партнери були позитивно вражені динамікою дій Збройних сил України на фронті. Як відомо, зустріч у форматі Рамштайн-5 відбулася після початку контрнаступу ЗСУ на Харківщині та на Херсонщині.

Міністр уточнив, що з огляду на успішні дії армії України, яка маже 200 днів стримує російську навалу, на перший план виходить завдання організації військової підтримки на середню та довгострокову перспективу, зокрема на 2023 рік.

Серед пріоритетів – не лише нарощування обсягів постачання зброї, а й питання її ремонту та обслуговування.

Підсумовуючи, Олексій Резніков повідомив, що мета України у війні – незмінна: відновити територіальну цілісність та суверенітет у міжнародно визнаних кордонах. А для цього ЗСУ необхідно здійснити успішні контрнаступи й надалі стримувати РФ.

Джерело: Олексій Резніков