Вересень, 08 в 20:09

Міністерство оборони США опублікувало список зброї та техніки, які увійдуть до нового пакету допомоги Україні на суму 675 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зокрема, до нового пакету допомоги увійдуть боєприпаси для ракетних систем HIMARS та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

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Крім того, Україна отримає:

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї;

понад 5000 протитанкових систем;

тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM);

додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;

50 броньованих медичних автомобілів;

прилади нічного бачення та польове обладнання.

Крім того, 2 млрд доларів буде виділено на іноземне військове фінансування: 1 млрд доларів для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 регіональних сусідів України.

Загалом із січня 2021 року США виділили Україні близько 15,2 млрд доларів допомоги на безпеку. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 17,2 млрд доларів як допомогу у забезпеченні безпеки та понад 14,5 млрд доларів з початку масштабного військового вторгнення Росії 24 лютого.

Телеканал CNN із посиланням на трьох чиновників Пентагону повідомив, що міноборони США розробляє план, як підтримувати українську армію в середньо- та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з Росією.