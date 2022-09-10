Удруге за пів року війни: до Києва приїхала міністр закордонних справ Німеччини

Вересень, 10 в 10:34

10 вересня до Києва з неанонсованим візитом прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Точний графік очільниці МЗС тримають у секреті з міркувань безпеки.

Натомість журналісти видання Deutsche Welle зазначають, що Анналена Бербок планує зустрітися, зокрема, зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

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Своєю присутністю в Києві головний дипломат Німеччини планує продемонструвати, що її країна продовжуватиме підтримувати Україну постачанням зброї, а також гуманітарною та фінансовою допомогою стільки, скільки буде потрібно.

Ще одна мета візиту міністра МЗС – запобігти втомі від війни, яка потенційно може охопити Німеччину.

– Мені зрозуміло, що президент Росії Володимир Путін робить ставку на те, що ми втомилися співчувати стражданням України. Також він вірить, що може розділити наших людей брехнею та шантажем щодо постачанням енергії, – зазначила в коментарі німецьким журналістам Анналена Бербок.

Але, додає очільниця МЗС Німеччини, розрахунки Путіна хибні, бо “вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок”.

Це вже другий візит Анналени Бербок до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Минулого разу міністр МЗС Німеччини приїжджала до України 10 травня.

Того дня Анналена Бербок відвідала Бучу Київської області та, зокрема, побувала в храмі святого апостола Андрія Первозванного.

Головного дипломата Німеччини 10 травня супроводжувала тодішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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