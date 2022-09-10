Сентябрь, 10 в 10:34

10 сентября в Киев с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Точный график главы МИД держат в секрете из соображений безопасности.

В то же время журналисты издания Deutsche Welle отмечают, что Анналена Бербок планирует встретиться, в частности, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Своим присутствием в Киеве главный дипломат Германии планирует продемонстрировать, что ее страна будет продолжать поддерживать Украину снабжением оружия, а также гуманитарной и финансовой помощью столько, сколько потребуется.

Еще одна цель визита министра МИД – предотвратить усталость от войны, которая потенциально может охватить Германию.

– Мне понятно, что президент России Владимир Путин делает ставку на то, что мы устали сочувствовать страданиям Украины. Также он верит, что может разделить наших людей ложью и шантажом относительно поставок энергии, – отметила в комментарии немецким журналистам Анналена Бербок.

Но, добавляет глава МИД Германии, расчеты Путина ошибочны, потому что “вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок”.

Это уже второй визит Анналены Бербок в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

В прошлый раз министр МИД Германии приезжала в Украину 10 мая.

В тот день Анналена Бербок посетила Бучу Киевской области и, в частности, побывала в храме святого апостола Андрея Первозванного.

Главного дипломата Германии 10 мая сопровождала тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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