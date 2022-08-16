Майже 600 тис. тонн за два тижні: в Кабміні розповіли про роботу зернового коридору

З моменту запуску коридору для експорту українського зерна, 1 серпня, з портів України вдалося вивезти близько 600 тис. тонн продовольства.

Про це заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Наразі ми маємо цифру близько 600 тис. тонн експорту з початку дії зернової угоди. Зараз із портів Чорноморськ і Південний виходить черговий караван, у ньому п’ять суден. З урахуванням цих п’яти суден це буде майже 600 тис. тонн, – зазначив він.

Заступник міністра уточнив, що існують можливості для збільшення експорту. Зернова угода почала системно працювати, щодня є судна на вихід та вхід до портів на Чорному морі.

– Для виходу на максимальну потужність при сьогоднішніх темпах потрібно ще декілька тижнів… Ми можемо вийти десь на 3 млн тонн у вересні, і це буде непоганий показник. А якщо все буде системно і безпечно працювати, то може навіть бути до 4 млн тонн на місяць. Якщо брати середній розмір судна, це десь близько 150 суден на місяць, – пояснив Васьков.

За його словами, наразі є заявки на найближчі два тижні на захід до портів України майже 30 суден. Цей ринок стає все активнішим з кожним безпечним проходом каравану зерновим коридором.

Як відомо, судна вирушають з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Коментуючи можливість відновлення роботи Миколаївського порту, Васьков заявив, що зараз невідповідні безпекові умови.

– Ми хочемо, щоб усі наші порти працювали, у тому числі й у Миколаївському регіоні. Проте це, безумовно, залежить від військової ситуації… На даний час, з військової точки зору, ми не можемо цього робити, але сподіваємося, що це буде можливо в майбутньому, – наголосив він.

Заступник міністра запевнив, що Миколаївський порт технічно готовий до експорту зерна.

– Є певне руйнування інфраструктури, але не критичне для агроекспорту. Якщо воєнна ситуація дозволятиме, ми вийдемо з ініціативою, яку, сподіваємося, підтримає ООН. Працювати технічно порт готовий, розповів він.

Прокоментував заступник міністра і ситуацію з судном RAZONI. Це перший вантажний корабель, який вийшов з порту Одеси з українським продовольством після відкриття морського коридору.

Пояснюючи інформацію, що судно зайшло до порту Сирії, з якою Україна розірвала дипломатичні відносини, Васьков повідомив, що це приватний вантаж, і наша держава не впливає на те, куди його везуть.

Водночас офіційний Київ не підтримує доставку продовольства до Сирії. Як відомо, покупець зерна у Лівані відмовився приймати вантаж із RAZONI через “затримку термінів доставки”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.