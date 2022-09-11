Хоче зняти з себе провину – розвідка Британії про заяви Путіна щодо експорту зерна
У розвідці Міністерства оборони Великої Британії переконані, що президент Росії Володимир Путін навмисне поширює неправдиві заяви щодо експорту українського зерна.
– Очільник Кремля заявив, що лише 60 тис. тонн експортованого з України в серпні зерна було відправлено до країн, що розвиваються.
А більша частина зерна буцімто була спрямована до країн ЄС, – наводять слова Володимира Путіна британські розвідники.
Водночас, додають в оборонному відомстві, ці твердження Путіна не відповідають дійсності, адже, за даними ООН, близько 30% експортованого зерна було спрямовано до країн із низьким та середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.
Тож стратегія дезінформації РФ, наголошують в оборонному відомстві, є навмисною.
Таким чином, зазначають британські розвідники, очільник Кремля намагається зняти з себе провину за продовольчі проблеми.
Ще одна мета, яку переслідує Володимир Путін, – це дискредитація України та намагання мінімізувати спротив вторгненню.
Тим часом на фронті російські війська зазнають поразок.
РФ, припускають у розвідці Міноборони Великої Британії, вивела підрозділи з Харківщини, де напередодні українські війська мали значні успіхи.
Станом на 11 вересня, додають в оборонному відомстві, точаться бої навколо стратегічно важливих Куп’янська та Ізюма.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.
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