Хоче зняти з себе провину – розвідка Британії про заяви Путіна щодо експорту зерна

Вересень, 11 в 10:59

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії переконані, що президент Росії Володимир Путін навмисне поширює неправдиві заяви щодо експорту українського зерна.

– Очільник Кремля заявив, що лише 60 тис. тонн експортованого з України в серпні зерна було відправлено до країн, що розвиваються. А більша частина зерна буцімто була спрямована до країн ЄС, – наводять слова Володимира Путіна британські розвідники.

Водночас, додають в оборонному відомстві, ці твердження Путіна не відповідають дійсності, адже, за даними ООН, близько 30% експортованого зерна було спрямовано до країн із низьким та середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

Тож стратегія дезінформації РФ, наголошують в оборонному відомстві, є навмисною.

Зараз дивляться

Таким чином, зазначають британські розвідники, очільник Кремля намагається зняти з себе провину за продовольчі проблеми.

Ще одна мета, яку переслідує Володимир Путін, – це дискредитація України та намагання мінімізувати спротив вторгненню.

Тим часом на фронті російські війська зазнають поразок.

РФ, припускають у розвідці Міноборони Великої Британії, вивела підрозділи з Харківщини, де напередодні українські війська мали значні успіхи.

Станом на 11 вересня, додають в оборонному відомстві, точаться бої навколо стратегічно важливих Куп’янська та Ізюма.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.