РФ намагається “мобілізувати” в Горлівці 6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Російська Федерація всіляко намагається поповнити суттєві втрати на фронті.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, військове керівництво шукає охочих воювати в Україні серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області.
Засудженим обіцяють зняти судимість в обмін на тримісячну службу.
Рецидивістам або засудженим за особливо тяжкі злочини служити пропонують удвічі довше – шість місяців.
– Однак жодні контракти із охочими не підписуються, – зазначають в Генштабі ЗСУ.
Не припиняється набір так званих “резервістів” до складу 3 армійського корпусу.
За даними української сторони, значна кількість уже набраного особового складу – нарко- та алкозалежні.
Про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить і примусова мобілізація в Горлівці Донецької області.
Відомо, що місцеві так звані військкомати повинні разом із “міліцією” до 19 вересня набрати 6 тис. осіб.
– У місті шукають та затримують чоловіків, що провокує масове невдоволення серед місцевих жителів, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
У Чаплинському районі Херсонської області російські окупанти розквартировуються в оселях місцевих жителів, подекуди виганяючи власників із дому.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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