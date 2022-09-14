РФ намагається “мобілізувати” в Горлівці 6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Вересень, 14 в 7:56

Російська Федерація всіляко намагається поповнити суттєві втрати на фронті.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, військове керівництво шукає охочих воювати в Україні серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області.

Засудженим обіцяють зняти судимість в обмін на тримісячну службу.

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Рецидивістам або засудженим за особливо тяжкі злочини служити пропонують удвічі довше – шість місяців.

– Однак жодні контракти із охочими не підписуються, – зазначають в Генштабі ЗСУ.

Не припиняється набір так званих “резервістів” до складу 3 армійського корпусу.

За даними української сторони, значна кількість уже набраного особового складу – нарко- та алкозалежні.

Про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить і примусова мобілізація в Горлівці Донецької області.

Відомо, що місцеві так звані військкомати повинні разом із “міліцією” до 19 вересня набрати 6 тис. осіб.

– У місті шукають та затримують чоловіків, що провокує масове невдоволення серед місцевих жителів, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

У Чаплинському районі Херсонської області російські окупанти розквартировуються в оселях місцевих жителів, подекуди виганяючи власників із дому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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