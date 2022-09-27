Сплеску патріотизму не буде – британська розвідка про нове звернення Путіна

Вересень, 27 в 10:48

На 30 вересня, через три дні після завершення псевдореферендумів на захоплених територіях України, в Росії заплановане звернення президента Володимира Путіна до парламенту.

У Міноборони Великої Британії бачать реалістичну можливість, що очільник Кремля може використати це звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації.

– Російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйматися як виправдання “спеціальної військової операції” та консолідуватиме патріотичну підтримку, – додають у британській розвідці.

Натомість в оборонному відомстві прогнозують, що це прагнення може підірвати те, що все більше людей довідуються про нещодавні бойові невдачі Росії.

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Не сприятиме підтримці й значне занепокоєння, яке спричинила оголошена 21 вересня часткова мобілізація в РФ.

Нагадаємо, що про часткову мобілізацію в РФ очільник Кремля мав оголосити у зверненні до народу ще 20 вересня.

Однак виступ президента РФ кілька разів переносили, а згодом взагалі повідомили, що він відбудеться наступного дня, 21 вересня.

Громадяни РФ, поки чекали звернення свого президента, почали активно шукати в інтернеті, як виїхати з Росії та уникнути мобілізації.

Українські соцмережі в цей час вибухнули мемами через “сплеск патріотизму” в РФ.

Нині росіяни активно покидають межі країни, підпалюють військкомати та навіть стріляють у військкомів.

Один із них після стрілянини у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області РФ 26 вересня перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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