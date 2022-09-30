Вересень, 29 в 22:11

Сенат Конгресу США 29 вересня остаточно ухвалив законопроєкт про тимчасове бюджетне фінансування, яким передбачено $12,4 млрд негайної допомоги Україні.

Проєкт закону підтримали 72 сенатори, коли ж проти виступили 25. Всі голоси “проти” були подані республіканцями.

27 вересня Сенат приблизно такою ж кількістю голосів підтримав включення зазначеного законопроєкту до порядку денного.

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Тепер проєкт закону буде спрямований до Палати представників, де, як очікується, буде проголосований вже завтра, 30 вересня.

Таким чином уряд Сполучених Штатів зможе уникнути так званого шатдауну – вимушеного призупинення роботи держустанов, яке може розпочатися в вже 1 жовтня.

Проєкт закону включає пакет допомоги для України у протистоянні вторгненню російських окупантів.

Документом передбачено:

$3 млрд на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та логістичної підтримкою;

$1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;

$2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

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