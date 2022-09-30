Україна не проводитиме жодних переговорів із РФ, доки президентом є Путін – Зеленський
Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, доки її президентом є Путін.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 30 вересня.
За його словами, Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.
– Очевидно, що з цим російським президентом це не можливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але з іншим президентом, – сказав президент.
Нагадаємо, що Путін підписав договір про так званий вступ до складу РФ нових територій – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Зеленський попереджав Кремль що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та входження їх до складу Росії зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.