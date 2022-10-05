Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та нова військова допомога від США: що відбувається на 224-й день війни (онлайн)

Президент України підписав указ “Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України”, а також своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, де йдеться про неможливість вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

На Херсонщині звільнено 8 населених пунктів.

США надають Україні нову порцію безпекової допомоги на $625 млн, у якій, зокрема, чотири HIMARS.

На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню, де українських військових піддавали тортурам із закопуванням живцем та застосуванням протигаза з тліючою ганчіркою, повідомили у Нацполіції.

Відновлення економіки України коштуватиме щонайменше $350 млрд, підрахували у Світовому банку.