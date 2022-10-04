Жовтень, 04 в 17:33

Збройні сили України звільнили вже понад 1,5 тис. населених пунктів від російських окупаційних військ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Вже деокуповано 1 534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади, – наголосив Тимошенко.

Зокрема, на Харківщині українські військові звільнили 483 населені пункти. Зараз слідчі підрозділи Національної поліції реєструють там воєнні злочини РФ.

Зараз дивляться

За словами Тимошенка, після деокупації міст та селищ:

• вдалося розмінувати 502 населені пункти;

• Національна поліція відновила роботу у 1,2 тис. населених пунктів;

• організовано 1 445 гуманітарних штабів;

• органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах.

Крім того, в 933 населених пунктах відновили роботу медичні заклади, в 981 – заклади освіти, в 1024 – знову надаються послуги соціального захисту, а фінансовими послугами забезпечені 922 населені пункти.

Що стосується критичної інфраструктури, то газопостачання відновлено в 1 026 населених пунктах (67% від загальної кількості звільнених); електропостачання – в 976; водопостачання та водовідведення – в 966.

Послуги мобільного зв’язку та інтернету знову доступні для мешканців 950 населених пунктів.

Варто зазначити, що станом на початок серпня в Офісі президента інформували про деокупацію 1 054 населених пунктів. Тож протягом двох останніх місяців українські військові звільнили 480 міст, селищ та сіл.

Станом на кінець вересня повідомлялося про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини. Відтоді контрнаступ ЗСУ там триває.