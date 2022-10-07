РФ не зможе організувати контрнаступ через виснаження та обмежені можливості – розвідка Канади
РФ не має достатнього ресурсів для початку контрнаступу та повторної окупації звільнених українськими захисниками територій. Про це йдеться у звіті розвідувального управління Збройних сил Канади.
– Дуже вірогідно, що чинні українські здобутки – тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів, російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу, – йдеться у повідомленні розвідки.
Також розвідники зазначили, що лише протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких відтинках фронту на Херсонщині на понад 20 км, а війська РФ на північ від річки Дніпро перебувають у все більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують.
Джерело: Збройні сили Канади
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) October 5, 2022
Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/7 pic.twitter.com/K2arSsbSZh