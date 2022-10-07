РФ не зможе організувати контрнаступ через виснаження та обмежені можливості – розвідка Канади

– Дуже вірогідно, що чинні українські здобутки – тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів, російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу, – йдеться у повідомленні розвідки.

РФ не має достатнього ресурсів для початку контрнаступу та повторної окупації звільнених українськими захисниками територій. Про це йдеться у звіті розвідувального управління Збройних сил Канади.

Також розвідники зазначили, що лише протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких відтинках фронту на Херсонщині на понад 20 км, а війська РФ на північ від річки Дніпро перебувають у все більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують.

Джерело: Збройні сили Канади

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Фото: Головне управління розвідки