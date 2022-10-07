РФ не сможет организовать контрнаступление из-за истощения и ограниченных возможностей — разведка Канады

Октябрь, 07 в 7:57

У РФ нет достаточного ресурса для начала контрнаступления и повторной оккупации освобожденных украинскими защитниками территорий. Об этом говорится в отчете разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

— Очень вероятно, что нынешние украинские достижения — длительные. Из-за истощения и очень ограниченных возможностей пополнения запасов, российским силам не хватает возможностей для начала контрнаступления, — говорится в сообщении разведки.

Также разведчики отметили, что только в течение нескольких последних дней украинские силы оттеснили оккупантов на некоторых отрезках фронта на Херсонщине более чем на 20 км, а войска РФ севернее реки Днепр находятся во все более угрожающей позиции, и дальнейшие украинские успехи в этом регионе в течение ближайших недель не удивят.

Источник: Вооруженные силы Канады

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Фото: Главное управление разведки