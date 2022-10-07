Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ не сможет организовать контрнаступление из-за истощения и ограниченных возможностей — разведка Канады

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
РФ не сможет организовать контрнаступление из-за истощения и ограниченных возможностей — разведка Канады

У РФ нет достаточного ресурса для начала контрнаступления и повторной оккупации освобожденных украинскими защитниками территорий. Об этом говорится в отчете разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

— Очень вероятно, что нынешние украинские достижения — длительные. Из-за истощения и очень ограниченных возможностей пополнения запасов, российским силам не хватает возможностей для начала контрнаступления, — говорится в сообщении разведки.

Также разведчики отметили, что только в течение нескольких последних дней украинские силы оттеснили оккупантов на некоторых отрезках фронта на Херсонщине более чем на 20 км, а войска РФ севернее реки Днепр находятся во все более угрожающей позиции, и дальнейшие украинские успехи в этом регионе в течение ближайших недель не удивят.

Читайте
Впервые со времен Карибского кризиса – Байден о ядерных угрозах Путина

Источник: Вооруженные силы Канады

Сейчас смотрят

Фото: Главное управление разведки

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка