РФ не сможет организовать контрнаступление из-за истощения и ограниченных возможностей — разведка Канады
У РФ нет достаточного ресурса для начала контрнаступления и повторной оккупации освобожденных украинскими защитниками территорий. Об этом говорится в отчете разведывательного управления Вооруженных сил Канады.
— Очень вероятно, что нынешние украинские достижения — длительные. Из-за истощения и очень ограниченных возможностей пополнения запасов, российским силам не хватает возможностей для начала контрнаступления, — говорится в сообщении разведки.
Также разведчики отметили, что только в течение нескольких последних дней украинские силы оттеснили оккупантов на некоторых отрезках фронта на Херсонщине более чем на 20 км, а войска РФ севернее реки Днепр находятся во все более угрожающей позиции, и дальнейшие украинские успехи в этом регионе в течение ближайших недель не удивят.
Источник: Вооруженные силы Канады
Фото: Главное управление разведки
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) October 5, 2022
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