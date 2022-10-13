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Факти / Україна

Росія планує вдарити по українській ГТС: Зеленський про плани Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія хоче завдати ударів по своїй газотранспортній інфраструктурі та звинуватити в цьому Україну, а потім завдати удару українській ГТС, перекривши по ній постачання газу до Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF.

— Вони (росіяни. – Ред.) підірвали Північний потік. Далі вони підірвуть у себе щось – їм абсолютно однаково, що саме. Це їхній стиль. Вони підірвуть у себе щось і звинуватять нас, щоб вдарити по нашій газотранспортній системі. У такому випадку вони скажуть: Ми реагували.

Після цього він (Путін. – Ред.) скаже Європі: Немає можливостей. Нам треба терміново запустити Північний потік-2, який ви не запускаєте. Він скаже: Ви, німці, нам цього не даєте. Ви повинні лобіювати, щоб зняли санкції. Чому? Бо Європа залишиться без газу через Україну.

Президент України наголосив, що про такі плани Росії повинні знати всі, і особливо зараз про це говорити.

Зараз дивляться

— Зараз потрібна чітка позиція: якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему вже Європи, хоча це на території РФ чи України, умисно провокуючи, ми тобі Північний потік-2 не запустимо. І санкції ми не знімемо.

27 вересня Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Nord Stream 1, 2 у Балтійському морі. А незадовго до аварії сейсмологи поблизу зафіксували два вибухи.

9 жовтня поліція Німеччини почала розслідувати пошкодження на газопроводах Nord Stream. Наразі розглядають кілька версій про те, що могло спричинити пошкодження труб. Одна з них – саботаж.

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Джерело: ZDF

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