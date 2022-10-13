Россия планирует ударить по украинской ГТС: Зеленский о планах Путина

Октябрь, 13 в 14:43

Россия хочет нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре и обвинить в этом Украину, а затем нанести удар по украинской ГТС, перекрыв по ней поставки газа в Европу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF.

— Они (россияне. — Ред.) взорвали Северный поток. Дальше они взорвут у себя что-то – им совершенно все равно, что именно. Это их стиль. Они взорвут у себя что-нибудь и обвинят нас, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе. В таком случае они скажут: Мы реагировали. После этого он (Путин. – Ред.) скажет Европе: Нет возможностей. Нам нужно срочно запустить Северный поток-2, который вы не запускаете. Он скажет: Вы, немцы, нам этого не даете. Вы должны лоббировать, чтобы сняли санкции. Почему? Потому что Европа останется без газа из-за Украины.

Президент Украины подчеркнул, что о таких планах России должны знать все, и особенно сейчас об этом говорить.

Сейчас смотрят

— Сейчас нужна четкая позиция: если Россия будет продолжать взрывать энергосистему уже Европы, хоть это на территории РФ или Украины, намеренно провоцируя, мы Северный поток-2 не запустим. И санкции мы не снимем.

27 сентября Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Nord Stream 1, 2 в Балтийском море. А незадолго до аварии сейсмологи вблизи зафиксировали два взрыва.

9 октября полиция Германии начала расследовать повреждения на газопроводах Nord Stream. Сейчас рассматривают несколько версий о том, что могло повлечь повреждение труб. Одна из них – саботаж.

Источник: ZDF