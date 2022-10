Російська армія на Херсонщині намагається укріпитися в обороні і готується до контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляють у розвідці міноборони Великої Британії.

Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора на початку жовтня, російська армія намагається укріпити нову лінію фронту на захід від селища Мілове.

У розвідці наголошують, що в цій частині фронту, особливо на західному кінці, тривають запеклі бої. Підрозділи окупантів більше не захищені річкою Інгулець.

Крім того, більша частина російських військ на цій лінії – це недоукомплектовані частини ВДВ (повітряно-десантних військ).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 October 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 13, 2022