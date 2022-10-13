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Факти / Україна

Окупанти готують евакуацію частини Херсону, побоюючись наступу ЗСУ – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти готують евакуацію частини Херсону, побоюючись наступу ЗСУ – британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія на Херсонщині намагається укріпитися в обороні і готується до контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляють у розвідці міноборони Великої Британії.

Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора на початку жовтня, російська армія намагається укріпити нову лінію фронту на захід від селища Мілове.

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У розвідці наголошують, що в цій частині фронту, особливо на західному кінці, тривають запеклі бої. Підрозділи окупантів більше не захищені річкою Інгулець.

Крім того, більша частина російських військ на цій лінії – це недоукомплектовані частини ВДВ (повітряно-десантних військ).

У розвідці Великобританії зазначають, що окупаційна влада Херсона вже віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів міста. Цілком імовірно, що колаборанти та російська армія очікують на поширення бойових дій на саме місто Херсон.

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