Україна де-факто вже приєдналася до НАТО – Резніков
Тривале співробітництво між Україною та НАТО дозволяє говорити, що країна де-факто вже стала учасником блоку.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.
— Ми пройшли довгий шлях і де-факто приєдналися до блоку. Україна вже робить значний внесок у безпеку вільного світу. Я впевнений, що наша перемога плюс успішні реформи відкриють нові горизонти для України, – заявив міністр оборони України.
Резніков також подякував Північноатлантичному союзу та генсеку Єнсу Столтенбергу.
30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.
2 жовтня лідери дев’яти країн Європи висловили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та заявили, що хочуть бачити Україну в НАТО. Йдеться про Словаччину, Естонію, Чехію, Румунію, Польщу, Чорногорію, Латвію, Литву та Північну Македонію.
Джерело: Олексій Резніков