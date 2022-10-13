Жовтень, 13 в 12:41

Тривале співробітництво між Україною та НАТО дозволяє говорити, що країна де-факто вже стала учасником блоку.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.

— Ми пройшли довгий шлях і де-факто приєдналися до блоку. Україна вже робить значний внесок у безпеку вільного світу. Я впевнений, що наша перемога плюс успішні реформи відкриють нові горизонти для України, – заявив міністр оборони України.

Резніков також подякував Північноатлантичному союзу та генсеку Єнсу Столтенбергу.

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30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

2 жовтня лідери дев’яти країн Європи висловили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та заявили, що хочуть бачити Україну в НАТО. Йдеться про Словаччину, Естонію, Чехію, Румунію, Польщу, Чорногорію, Латвію, Литву та Північну Македонію.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков