Вересень, 19 в 21:18

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів, яку тактику можуть застосувати Збройні сили України для звільнення окупованих Донецька та Луганська.

Про це Ігаль Левін заявив в ефірі Радіо НВ.

Він нагадав, що Росії не вдалася тактика бліцкригу (план ведення швидкоплинної війни – Ред.), про яку вона спочатку заявляла. Весь світ побачив, що РФ не спроможна на бліцкриг, а от Україна може таке здійснити.

Зараз дивляться

За словами Левіна, контрнаступ у Харківській області говорить про те, що Україна здатна на більші операції. Не вся західна техніка була пущена в дію Силами оборони, і попереду ще багато територій, які треба звільняти.

Ізраїльський офіцер розповів, що зараз на Заході ведуться “воєнні ігри” (моделювання воєнних дій – Ред.) з акцентом на те, як звільнятимуть Крим, Донецьк та Луганськ.

Ігаль Левін заявив, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області показав, що на фронтах ініціатива тепер у руках України.

– До подій у Харківській області ініціатива була у ЗС РФ, а Україна підлаштовувалась. Зараз навпаки – Росії треба підлаштовуватись: де будувати оборону, де кинути свої нечисленні резерви, куди їм послати цих зеків, — зазначає Левін.

Він нагадав ситуацію із розгромом 1 танкової гвардійської армії ЗС РФ біля Ізюма. Там було близько 10 тисяч особового складу. ЗСУ “обнулили” цю армію.

– Її розгромили. Крім танків, там покинули майже 200 одиниць всілякої техніки: артилерія, ЗРК тощо. ВСУ розгромили ударне угруповання, яке йшло на Слов’янськ та Краматорськ. Тепер це убезпечило Слов’янськ та Краматорськ. Перехоплення цієї ініціативи показало, як відбуватиметься звільнення Донецька та Луганська… Міста можна брати штурмом, як це відбувалося з Попасною, а можна їх охоплювати – оточувати. І тоді у ворога є лише два вибори – піти, залишивши місто, або залишитися в оточенні. А в оточенні жодний гарнізон не може стояти вічно, — зазначає офіцер Армії оборони Ізраїлю.

За його словами, єдиний недолік тактики оточення міста – це час. Якщо немає можливості воювати довго, така стратегія не підходить.

Ігаль Левін зауважив, що, наприклад, для Ізраїлю така тактика не підходить, оскільки економіка країни може витримати війну щонайбільше в один місяць.

Україна нікуди не поспішає, бо за спиною у нас тил у вигляді західного світу, їхніх дотацій та вкладень.

– Так от: звільнення Куп’янська, Балаклії та Ізюма – це була маленька симуляція того, як звільнятиметься Луганськ та Донецьк. Тобто вихід до кордонів, відрізання міст від Російської Федерації, а далі ультиматум бойовикам, якщо вони не захочуть скласти зброю. Зрештою настане здавання міст. Також і з островом Зміїний це маленька симуляція того, що буде з Кримом, – підсумував офіцер Армії оборони Ізраїлю.

Джерело: Радіо НВ