Карта бойових дій на 27.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 27 в 8:10

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка й Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 27.10.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.