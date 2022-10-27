Карта бойових дій на 27.10.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка й Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 27.10.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 246-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.