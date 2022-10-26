Жовтень, 26 в 0:42

Президент США Джо Байден заявив, що Росія зробить “серйозну, серйозну помилку”, якщо розмістить тактичну ядерну зброю в Україні.

Про це він сказав у коментарі журналісту CNN.

Коментар Байдена пролунав на тлі заяв міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується застосувати “брудну бомбу” на полі бою в Україні – твердження, яке західні лідери одразу ж назвали неправдивим.

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Це викликало побоювання, що Росія може закласти основу для такої атаки як привід для ескалації війни в Україні.

Джо Байден сказав, що він провів більшу частину вівторка, обговорюючи це питання.

– Я провів багато часу сьогодні, говорячи про це… Дозвольте мені сказати, що Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю, – сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент США додав, що він не може підтвердити, що росіяни проведуть цю операцію під фальшивим прапором.

– Ми не знаємо. Це була б серйозна, серйозна помилка, – сказав він.

Американські офіційні особи заявили, що вони не бачать доказів того, що Росія наразі готується застосувати нетрадиційну зброю, таку як “брудна бомба”, на полі бою в Україні.

У Міністерстві оборони США також заявили, що не мають інформації, яка прямо вказувала б на готовність Кремля застосувати ядерну зброю або так звану “брудну бомбу” на території України.

– Поки що ми не бачили жодних ознак того, що Росія ухвалила рішення або має намір застосувати ядерну зброю чи “брудну бомбу”, – сказав представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Водночас за його словами, Сполучені Штати продовжать уважно стежити за розвитком ситуації.

– Наслідки для Росії матимуть місце незалежно від того, застосує вона ядерну зброю чи “брудну бомбу”, – сказав речник Міноборони США.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що твердження Росії, що Україна начебто збирається застосувати “брудну бомбу” на власній території, є абсурдними.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Шойгу покликані уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити в Україну експертів для перевірки об’єктів, на яких, за твердженням РФ, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.

Держдеп США вже коментував ці заяви, сказавши, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо застосує будь-яку ядерну зброю в Україні, зокрема “брудну бомбу”.

Джерела: CNN, Department of Defense