Новий пакет допомоги від США та перебої зі світлом в Україні: що відбувається на 248-й день війни (онлайн)

США оголосив про новий пакет оборонної допомоги для України на $275 млн. У нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерії, 125 військових автомобілів Humvee та інше озброєння.

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії мобілізовано 300 тисяч осіб, з яких 82 тисячі вже направила в Україну.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що скоро Кремлю знадобиться нова хвиля мобілізації, до чого у Києві вже готуються.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що Кремль припинить нищити українську енергетику, якщо Україна визнає окуповані регіони російськими.

Експерти МАГАТЕ проведуть перевірку на двох ядерних об’єктах в Україні – після відповідного прохання Києва та заяв Росії про те, що українська влада нібито розробляє “брудну бомбу” і готова її застосувати

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Путін перетворив європейський безпековий порядок на попіл, веде “жорстоку загарбницьку війну”, тому Німеччина буде підтримувати Україну поки це буде потрібно.