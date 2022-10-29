Жовтень, 29 в 13:38

Операція зі звільнення Херсону від російських окупантів, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Такий прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він пояснив, що ЗСУ намагаються оточити Херсон та ізолювати російські війська.

За його словами, росіяни хочуть перешкодити руху українських сил вперед, бої точаться щодня.

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Також Кирило Буданов додав, що в тимчасово окупованому Херсоні наразі перебувають найбільш підготовлені та боєздатні російські військові.

Зокрема, це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Вони є найбоєздатнішими підрозділами російської армії. Їх також посилюють мобілізованими росіянами.

За попередніми оцінками, угруповування окупаційних військ на південному напрямку нараховує близько 40 тис. осіб.

До слова, раніше Кирило Буданов вже говорив, що у тимчасово окупований Херсон Росія завозить нещодавно мобілізованих росіян, яких, ймовірно, використовуватимуть як гарматне м’ясо.

Він пояснював, що зараз із міста та прилеглих районів окупанти намагаються вивезти залишки своєї так званої адміністрації та готуються до вуличних боїв.

Джерело: The War Zone