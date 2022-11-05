Над Миколаївщиною збили дрони-камікадзе: Кім поділився відео

Листопад, 04 в 22:44

У Миколаївській області українські військові збили у небі ударні дрони-камікадзе, які запустили російські окупанти для ударів по місцевій інфраструктурі.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився кадрами ворожих безпілотників, які палають. На кадрах можна побачити, як димляться безпілотники окупантів.

– Коли запитують, як у вас справи… відповідь – як завжди, – зазначив Віталій Кім.

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Сигнал повітряної тривоги у Миколаївській області розпочався о 19:49, тобто триває вже понад три години.