Долітався: на Сумщині бійці тероборони збили безпілотник зі стрілецької зброї

Листопад, 06 в 13:40

Бійці Миропільського добровольчого формування територіальних громад 6 листопада зі стрілецько зброї збили над Сумською областю російський безпілотник.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї, – нголосив він.

Судячи з фото, яке виклав Живицький, це не іранський дрон-камікадзе Shahed 136.

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Напередодні російські окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини.

Зокрема в одному із сіл Краснопільської громади зафіксували два прильоти.

70 снарядів та мін протягом доби росіяни спрямували на Білопільську, Зноб-Новгородську, Миропільську та Хотінську громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 256-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Дмитро Живицький