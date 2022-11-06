Долітався: на Сумщині бійці тероборони збили безпілотник зі стрілецької зброї
Бійці Миропільського добровольчого формування територіальних громад 6 листопада зі стрілецько зброї збили над Сумською областю російський безпілотник.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
– Мінус ще один ворожий безпілотник. Сьогодні його збили бійці Миропільського ДФТГ зі стрілецької зброї, – нголосив він.
Судячи з фото, яке виклав Живицький, це не іранський дрон-камікадзе Shahed 136.
Напередодні російські окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини.
Зокрема в одному із сіл Краснопільської громади зафіксували два прильоти.
70 снарядів та мін протягом доби росіяни спрямували на Білопільську, Зноб-Новгородську, Миропільську та Хотінську громади.
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Фото: Дмитро Живицький