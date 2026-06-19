У застосунку Резерв+ у деяких військовозобов’язаних з’явився новий статус “ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки”.

Що означає статус “потребує базової підготовки” у Резерв+ та чи потрібно через це кудись звертатися, читайте в нашому матеріалі.

Потребує базової підготовки: що означає цей статус у Резерв+

У Міністерстві оборони пояснили, що означає статус “потребує базової підготовки”. Це пов’язано із військово-обліковою спеціальністю та лише показує, що людина належить до категорії осіб, які у разі призову можуть потребувати проходження базової загальновійськової підготовки.

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Відмітка ВОС-999 – це військово-облікова спеціальність, яку присвоюють військовозобов’язаним, які раніше не проходили військову службу або навчальні збори.

У Міноборони зазначають, що така норма передбачена наказом №317 та базується на положеннях статті 39 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Статус “потребує базової загальновійськової підготовки” означає, що у державному обліку людина визначена як така, яка не має отриманої військової підготовки. Тобто у разі призову під час мобілізації на особливий період передбачено проходження відповідного навчання.

У Міністерстві оборони пояснюють, що ці дані потрібні передусім для того, щоб розуміти кількість людей, які можуть потребувати базової підготовки у разі залучення до військової служби.

Чи потрібно щось робити, якщо у Резерв+ з’явився статус “потребує базової підготовки”

Як пояснюють у Міноборони, сама поява такого статусу не означає, що людина має негайно пройти навчання або звернутися до територіального центру комплектування.

Відмітка “потребує базової підготовки” у Резерв+ не є підставою для штрафу, обмежень чи інших заходів. Отже, така особа не перебуває у розшуку і їй не треба сплачувати жодних штрафів.

Це лише інформаційний запис у військово-облікових даних, який показує, що людина належить до категорії осіб без попередньої військової підготовки.

Кому можуть встановити статус “потребує базової підготовки”

Адвокатка Дар’я Тарасенко на Facebook пояснила, що такий статус може бути присвоєний не лише тим, хто перебуває на військовому обліку та ніколи не служив.

За її словами, відмітка може з’являтися і у людей, які мають відстрочку.

Також йдеться про осіб, які:

ніколи не проходили військову службу;

не були строковиками;

не були військовослужбовцями;

не проходили військові навчальні збори чи іншу підготовку.

Адвокатка наголошує, що сама ця відмітка не означає автоматичний призов чи мобілізацію. Якщо людину призиватимуть на військову службу, вона спочатку має пройти необхідну підготовку у відповідних навчальних центрах.

Що буде, якщо людину з таким статусом мобілізують

Наявність статусу “потребує базової загальновійськової підготовки” означає, що перед виконанням завдань у складі Сил оборони людина має отримати початкові військові навички. Для цього її повинні направити на навчання до навчального центру, де вона пройде курс підготовки.

Під час такого навчання військовозобов’язані отримують базові знання та практичні навички, необхідні для проходження військової служби.

Чому скасували БЗВП для студентів та що буде замість неї

Раніше в Україні планували запровадити обов’язкову базову загальновійськову підготовку для студентів закладів вищої освіти.

Однак згодом цю норму змінили. Відповідно до нового закону 4826-IX, тепер замість обов’язкової БЗВП для студентів буде діяти нова система підготовки громадян до національного спротиву.

У Міністерстві оборони пояснили, що рішення пов’язане з необхідністю створити комплексну та рівномірну систему підготовки населення.

Чому відмовилися від БЗВП для студентів

Однією з причин скасування обов’язкової БЗВП стало те, що така система охоплювала переважно студентів університетів, але не поширювалася на всіх здобувачів освіти.

Через це виникав дисбаланс у формуванні військового резерву, адже основне навантаження припадало саме на студентів вищої освіти.

До того ж, проведення масштабної військової підготовки вимагало значних ресурсів, зокрема навчальних центрів, полігонів та інструкторів. В умовах війни це створювало додаткове навантаження та безпекові ризики.

Також частина студентів, які навчаються у військових навчальних закладах або проходять спеціальну військову підготовку, і так отримують необхідні військові знання.

Замість обов’язкової базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти запроваджується дисципліна Основи національного спротиву.

У школах та закладах професійної освіти викладатимуть предмет Захист України, а у закладах передвищої та вищої освіти викладатимуть Основи національного спротиву.

Курс вивчатимуть як хлопці, так і дівчата. Він передбачатиме не лише теорію, а й практичні заняття, зокрема опанування навичок поводження зі зброєю.

До навчання планують залучати фахових інструкторів, а також центри підготовки громадян до національного спротиву.

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