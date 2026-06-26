У ніч на 26 червня (з 18:00 25 червня) Росія запустила по Україні 7 балістичних ракет Іскандер-М та 189 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну вночі 26 червня

Зокрема, балістикою із Брянської області ворог атакував Київщину та Полтавщину. Ударні безпілотники росіяни запускали з території Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також Донецька та населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 177 цілей:

3 балістичні ракети Іскандер-М,

174 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні, Центрі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі Україні ще перебувають ворожі цілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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