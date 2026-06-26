Apple підвищила ціни на низку своїх пристроїв, зокрема MacBook, iPad, HomePod, Apple TV та Vision Pro.

У компанії пояснили це різким зростанням вартості чипів памʼяті та накопичувачів, спричиненим бумом дата-центрів для штучного інтелекту.

Apple підвищила ціни на MacBook та iPad

Нові ціни вже почали діяти в онлайн-магазині Apple у світі. Водночас подорожчання поки не торкнулося iPhone, Apple Watch та AirPods.

Зараз дивляться

Найдоступніший ноутбук Apple — MacBook Neo — подорожчав із $599 до $699. Його запустили лише кілька місяців тому як модель, що мала конкурувати з доступними ноутбуками на Windows та Chromebook.

MacBook Air із 512 ГБ памʼяті тепер коштує $1 299 замість $1 099, а MacBook Pro з 1 ТБ памʼяті — $1 999 замість $1 699.

Зросли ціни й на планшети. iPad Air зі 128 ГБ памʼяті подорожчав із $599 до $749. Базовий iPad тепер коштує $449 замість $349, iPad mini — $599 замість $499, а 11-дюймовий iPad Pro — $1 199 замість $999.

Подорожчали також HomePod, HomePod mini, Apple TV та Vision Pro. Зокрема, Apple TV тепер коштує $199 замість $129, а Vision Pro — від $3 699 замість $3 499.

Чому Apple підвищила ціни

В Apple заявили, що більше не можуть стримувати для покупців різке зростання вартості компонентів.

У компанії пояснили, що швидке розширення дата-центрів для штучного інтелекту спричинило надзвичайний попит на памʼять і накопичувачі.

— Ми ніколи не бачили, щоб ціни на компоненти зростали настільки сильно і так швидко. Досі ми захищали наших покупців від цього зростання, але тепер досягли точки, коли маємо почати підвищувати ціни на низку продуктів, зокрема iPad і Mac, — заявили в Apple.

Виробники памʼяті дедалі частіше віддають пріоритет замовленням для компаній, які працюють у сфері штучного інтелекту. Через це виробники споживчої електроніки отримують менше компонентів і стикаються з вищими витратами.

Чи можуть подорожчати iPhone

Аналітики не виключають, що наступним кроком Apple може стати підвищення цін на iPhone.

Ще у квітні генеральний директор Apple Тім Кук попереджав, що витрати на памʼять зростатимуть і сильніше впливатимуть на бізнес компанії після червневого кварталу.

За оцінками TrendForce, ціни на оперативну памʼять у першому кварталі 2026 року зросли майже на 98%, а в поточному кварталі можуть підвищитися ще на 58-63%.

На тлі оголошення про подорожчання акції Apple впали більш ніж на 6%. Аналітики також очікують, що інші виробники техніки можуть бути змушені підвищувати ціни ще різкіше, адже Apple має сильніші звʼязки з постачальниками й довше стримувала зростання вартості для покупців.

Джерело : Reuters, Bloomberg

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